العمال الكردستاني يضع شرطا لمغادرة سوريا

قال مسؤول في حزب العمال الكردستاني، الخميس، إن الحزب سيوافق على مغادرة شمال شرقي سوريا، إذا احتفظت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتحالفة مع الولايات المتحدة بدور مهم في قيادة مشتركة هناك.

وذكر المسؤول في المكتب السياسي للحزب بشمال العراق أن "أي مبادرة تؤدي إلى حكم شمال شرقي سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو إلى أن يكون لها دور كبير في قيادة مشتركة، ستقودنا إلى الموافقة على مغادرة المنطقة".

وتصنف تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ورفع الحزب السلاح على الدولة التركية منذ 40 عامًا في صراع أدى إلى قتل أكثر من 40 ألفًا، بحسب "رويترز".

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في دمشق الشهر الماضي، هددت أنقرة بسحق "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية المسلحة التي تعدّ جزءًا من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقول تركيا إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني.

وتقول أنقرة إنه يتعين حل "قوات سوريا الديمقراطية" وطرد جميع الأعضاء الكبار في حزب العمال الكردستاني من سوريا، وإلا فإنها ستشن هجمات، ما أدى إلى مفاوضات حول مستقبل "قسد"، الحليف الرئيسي لواشنطن في الحرب على تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا.

وتدعو واشنطن إلى "انتقال منظم" لحلفائها الأكراد. وقال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" إن أي أعضاء من حزب العمال الكردستاني سيغادرون سوريا إذا وافقت تركيا على وقف لإطلاق النار.

وقال مسؤول حزب العمال الكردستاني، في بيان مكتوب، إن الحزب إذا غادر سوريا، فإنه سيواصل المراقبة عن بعد وسيعمل ضد القوات التركية أو يتخذ إجراءات حسبما تقتضي الحاجة.

وأضاف المسؤول: "سيتحدد مستقبل سوريا بعد العشرين من الشهر الجاري فور تولي ترامب السلطة"، في إشارة إلى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين القادم.

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