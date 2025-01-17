طرق العلاج المختلفة للثعلبة البقعية، وهذه أعراضها

يمكن أن تشمل بعض العلاجات الخاصة بـالثعلبة الكورتيكوستيرويدات أو مثبطة المناعة أو الأدوية الأخرى التي تحفز نمو الشعر، ويعتقد العلماء أن السبب وراثي، لأنه يميل إلى الجري في العائلات.

الثعلبة هي اضطراب المناعة الذاتية الشائعة التي تؤدي غالبًا إلى تساقط شعر غير متوقع.

يمكن أن تؤثر الثعلبة في أي شخص، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق، على الرغم من أن معظم الحالات تتطور قبل سن الثلاثين، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

علاج الثعلبة

لا يوجد حاليًا أي علاج لثعلبة، على الرغم من وجود بعض أشكال العلاج التي يمكن للأطباء اقتراحها لمساعدة الشعر في إعادة النمو بسرعة أكبر.

يمكن أن يؤثر عمر الشخص ومدى تساقط الشعر على خطة العلاج.

عادة ما ينطوي العلاج على الستيرويدات القشرية، والأدوية المضادة للالتهابات القوية التي يمكن أن تقمع الجهاز المناعي، ويتم إعطاؤها في الغالب من خلال الحقن المحلية أو التطبيق الموضعي أو شفهيًا.

الأدوية الأخرى التي يمكن وصفها إما تعزز نمو الشعر أو تؤثر في الجهاز المناعي تشمل المينوكسيديل، الأنثرالين، على الرغم من أن بعض هذه قد تساعد في إعادة نمو الشعر، إلا أنها لا تستطيع منع تكوين بقع صلعاء جديدة.

تغيرات في الحياة اليومية لتقليل تأثير الثعلبة

بالإضافة إلى الجانب الجمالي، يوفر الشعر درجة من الحماية ضد العناصر، وقد يرغب الأشخاص الذين يعانون من ثعلبة القيام ببعض التغيرات في الحياة اليومية لوقاية الشعر:

ارتداء واقية من الشمس إذا تعرضت للشمس.

ارتدي نظارات لحماية العيون من الشمس والحطام التي تدافع عنها الحواجب والرموش عادة، استخدم أغطية الرأس مثل القبعات والشعر المستعار والأوشحة لحماية الرأس من الشمس أو إبقائها دافئة.

استخدم مرهم داخل الأنف للحفاظ على الرطوبة للأغشية وللحفاظ على الكائنات الحية التي عادة ما يكون محاصرة بواسطة شعر الأنف.

العلاجات المنزلية للثعلبة

نظرًا لأن العلاجات التقليدية للثعلبة محدودة للغاية، فإن الدراسات التي تدعم العلاجات الطبيعية للثعلبة أرق على الأرض.

هناك بعض الباحثون الذين يوصون بفرك البصل أو عصير الثوم، أو الشاي الأخضر المبرد، أو زيت اللوز، أو زيت إكليل الجبل، أو العسل، أو حليب جوز الهند في فروة الرأس.

يلجأ بعض الأشخاص إلى طرق علاج بديلة مثل الوخز بالإبر والعلاج العطري.

ما الذي يسبب الثعلبة؟

تحدث الحالة عندما تهاجم خلايا الدم البيضاء الخلايا في بصيلات الشعر، مما تسبب في تقليصها وتتباطأ بشكل كبير إنتاج الشعر، ومن غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب الجهاز المناعي للجسم لاستهداف بصيلات الشعر بهذه الطريقة.

في حين أن العلماء غير متأكدين من حدوث هذه التغييرات، يبدو أن علم الوراثة متورط، حيث من المرجح أن تحدث ثعلبة في شخص لديه أحد أفراد الأسرة المقرب يعاني من المرض، وحوالي 20 ٪ مع المرض لديه أحد أفراد الأسرة الذي طور أيضا ثعلبة.

تلاحظ المراجعات أن ثعلبة تشترك في روابط مع ظروف المناعة الذاتية الأخرى، مثل مرض الغدة الدرقية والكهاني.

أيضا، فإن الأشخاص الذين يعانون من الثعلبة غالبا ما يكون لديهم ظروف متعلقة بالحساسية مثل الأكزيما والربو.

على الرغم من ما يعتقده الكثير من الناس، هناك القليل من الأدلة العلمية لدعم الرأي الشائع بأن الثعلبة ناتجة عن الإجهاد، ولكن تشير أحدث الأبحاث إلى سبب وراثي.

علامات وأعراض ثعلبة

أبرز أعراض الثعلبة هي تساقط الشعر غير مكتمل، وتبدأ بقع الشعر بحجم العملة، وخاصة من فروة الرأس، وقد يتأثر أي موقع لنمو الشعر، بما في ذلك اللحية والرموش.

يمكن أن يكون تساقط الشعر مفاجئًا، ويتطور في غضون أيام قليلة أو على مدار بضعة أسابيع، وقد يكون هناك حكة أو حرق في المنطقة قبل تساقط الشعر.

لا يتم تدمير بصيلات الشعر، وبالتالي يمكن أن يعيد نمو الشعر إذا كان التهاب البصيلات ينحسر، والأشخاص الذين يعانون من بضع بقع من تساقط الشعر غالبًا ما يكون لديهم تعافي تلقائي دون أي شكل من أشكال العلاج.

يجد حوالي 30 في المائة من الأفراد الذين يطورون ثعلبة أن حالتهم إما تصبح أكثر شمولًا أو تصبح دورة مستمرة من تساقط الشعر وإعادة النمو.

حوالي نصف المرضى يتعافون من الثعلبة في غضون عام واحد.

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