الأحد 27 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

مرض الثعلبة، 7 عوامل تزيد من خطورة الإصابة وهؤلاء أكثر عرضة له

مرض الثعلبة، فيتو
مرض الثعلبة، فيتو

 مرض الثعلبة مرض جلدي مناعي يحدث نتيجة الاضطرابات المناعية في جسم الإنسان ويشتهر مرض الثعلبة بتساقط شعر الإنسان المصاب بمرض الثعلبة.

 

ما هو مرض الثعلبة 

ومرض الثعلبة من أكثر الأمراض الجلدية التي تصيب عددا كبيرا من الأشخاص وتشير الإحصائيات إلى أنه يعاني أكثر من 147 مليون شخص حول العالم من فقدان الشعر بسبب مرض الثعلبة.

ونشرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأمراض الجلدية “American Academy of Dermatology” بحثا مفصلا عن مرض الثعلبة وطبيعة المرض وأسباب الإصابة به وطرق العلاج.

مرض الثعلبة يسبب تساقط الشعر 

يتطور مرض الثعلبة عندما يهاجم الجهاز المناعي بالجسم بصيلات الشعر الخاصة به والذي يتسبب في تساقط الشعر في أي مكان بالجسم، وهذا المرض لا يمكن منعه أو إيقاف حدوثه أي لا توجد طرق للوقاية منه.

مرض الثعلبة 

 

ويوجد بعض العوامل التي تساعد في تحفيز جهاز المناعة لمهاجمة بصيلات الشعر منها:

الوراثة ووجود مصابين بالمرض في العائلة 

الجينات 

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الإصابة بأمراض مناعية.

 العوامل  البيئية.

الإصابة بعدوى فيروسية

وجود عدوى بكتيرية.

الضغوط النفسية.

مضاعفات مرض الثعلبة

ولا يعد مرض الثعلبة من الأمراض المعدية، ولا تؤثر الثعلبة على صحة المصابين بها حيث يتمتع معظم المرضى بصحة جيدة عضويًا أن لم تؤثر عوامل اخري عليهم.

 

ويتعرض مرضى الثعلبة لخطر الاصابة بالإضطرابات النفسية، مثل أمراض الاكتئاب والقلق.

ويظهر علي مرضى الثعلبة عدة أعراض منها:

تساقط الشعر 

 تغيرات في الأظافر وظهور خدوش بها  

تكسير الأظافر هشة

ظهور أظافر حمراء اللون.

ويحدث تساقط الشعر لدي المصابين بمرض الثعلبة بشكل  غير متوقع، ويمكن ان  ينمو الشعر من جديد دون الحاجة لعلاج وقد يتساقط مرة أخرى، أو قد لا يتساقط.

مرض الثعلبة

 

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الثعلبة

يبدأ مرض الثعلبة في أي عمر سواء لدي الرجال أو النساء، فيصاب معظم الأشخاص بها خلال مرحلة الطفولة أو سنوات المراهقة، ويتم نمو الشعر مرة أخري خلال 12 شهرًا دون علاج.

ويمكن بعد نمو الشعر من جديد، ألا يتساقط مرة أخرى وقد يكون لدي الشخص مرات غير متوقعة من تساقط الشعر وإعادة نموه لسنوات.

هل مرض الثعلبة وراثي

إذا كان أحد الوالدين أو الأقارب مصابًا أو كان مصابًا بداء الثعلبة، فإن الطفل يكون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض وبرغم وجود احتمال كبير بالإصابة إلا أنه ليس كل طفل يولد من أهل لديهم الثعلبة سيكون لديه نفس المرض.

أنواع الثعلبة

ينقسم مرض الثعلبة إلى ثلاثة أنواع مختلفة تقسم نتيجة تأثير مهاجمة الجهاز المناعي على بصيلات الشعر، وتكون كالآتي:

الثعلبة البقعية  ويظهر بمناطق متفرقة بالجسم على شكل بقع وقد تكون في الرأس أو الحاجبين أو أي مكان آخر بالجسد.

الثعلبة الكلية: يفقد الشخص كل الشعر الموجود في فروة الرأس، فتصبح فروة الرأس صلعاء تمامًا.

الثعلبة الشاملة: يفقد الشخص كل الشعر بجسده ورأسه ولكنها حالة نادرة الحدوث.

علاج مرض الثعلبة

 

توجد أدوية تساعد على الحد من المرض والسيطرة عليه ولكن لا يمكن تجنب، أو منع الاصابة بمرض الثعلب ويمكن أن ينمو الشعر من تلقاء نفسه.

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