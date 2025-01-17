أعراض وأسباب التهاب الغدة النكافية، ومتى تكون معدية؟

التهاب النكافية هو مصطلح يستخدم لوصف تورم الغدة النكافية، وهي الغدد اللعابية الموجودة بين الفك والأذن، وتشمل أسباب التهاب النكافية الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، وأحجار الغدة اللعابية ومشاكل الأسنان.

أعراض الغدة النكافية المتورمة

يمكن أن تختلف أعراض الغدة النكافية المتورمة اعتمادًا على الحالة الأساسية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وتشمل بعض أعراض التهاب النكافية الأكثر شيوعًا:

ألم حيث يتم تورم الغدة.

حمى.

قشعريرة.

صداع.

التهاب الحلق.

الضيق العام أو التعب.

فقدان الشهية.

جفاف الفم أو العيون الجافة (عادة ما ترتبط بمتلازمة سجوجرين).

أسباب تضخم الغدة النكافية

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الغدة النكافية للشخص قد تتضخم، على الرغم من أن عوامل الخطر ليست واضحة دائمًا، وقد يرتبط تورم الغدة النكافية بـ:

النكاف.

الهربس.

إبشتاين بار.

الأنفلونزا.

Covid-19.

الالتهابات المكورات العنقودية.

المبيضات أو غيرها من الالتهابات الفطرية.

السكري.

التهاب الغدة اللعابية

حجارة الغدة اللعابية (داء السيلوليث).

أورام الغدة اللعابية.

ضعف النظافة عن طريق الفم.

جفاف.

متلازمة سجوجرين.

الساركويد.

مرض الدرن.

تليّف كيسي.

فقدان الشهية.

الشره المرضي.

بعض الأدوية، مثل بعض مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب ومضادات الذهان

فيروس العوز المناعي البشري.

صدمة الفم.

اضطراب تعاطي الكحول.

التدخين أو استخدام التبغ.

ما الفيروس يسبب التهاب النكافية؟

العديد من الفيروسات المختلفة يمكن أن تسبب تورم الغدة النكافية، ولكن الأكثر شيوعا هو MUV - الفيروس الذي يسبب النكاف، وتشمل الفيروسات الأخرى الهربس وفيروس نقص المناعة البشرية وإبستين بار وCovid-19.

هل التهاب النكافية معدية؟

عندما يكون التهاب النكافية نتيجة للعدوى الفيروسية أو البكتيرية، يمكن أن ينتشر بسهولة إلى الآخرين من خلال قطرات اللعاب (البصق)، وإذا كان لدي الشخص التهاب النكافية المعدية، فلا يجب مشارك الأشياء الشخصية مثل المناشف أو أواني الأكل أو الأكواب، واتباع تعليمات مقدم الرعاية الصحية بدقة واتخاذ جميع الأدوية تمامًا كما هو محدد.

علاج للتهاب النكافية

عندما يكون التهاب النكافية ناتجًا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، فإن الطبيب يصف الدواء المناسب (المضاد المضاد للفيروسات أو المضادات الحيوية)، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم دون وصفة طبية- مثل الأسيتامينوفين والإيبوبروفين- في تخفيف الألم أو عدم الراحة، وقد يوصي أيضًا بتدليك أو تطبيق الحرارة على الغدد النكافية المتورمة.

خلاف ذلك، يعتمد علاج التهاب النكافية إلى حد كبير على الحالة الأساسية، على سبيل المثال، إذا كان التهاب النكافية مرتبطًا بمرض المناعة الذاتية، فمن المحتمل أن يوصي بالمنشطات، وإذا كان التهاب النكفية بسبب أحجار الغدة اللعابية، فقد يساعد تناول الأطعمة الحامضة (مثل حلوى الليمون) في بعض الأحيان.

عندما لا تعمل العلاجات غير الجراحية، قد يكون استئصال النكافية ضروريًا، واستئصال النكافية هو عملية جراحية لإزالة كل أو جزء من الغدة النكافية، وعادةً ما تكون الجراحة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من أورام الغدة النكافية أو سرطانات الغدة النكافية

كيف يمكن منع التهاب النكافية؟

أفضل طريقة لمنع التهاب النكافية الحاد هي الحصول على لقاح MMR، وللحد من خطر الأنواع الأخرى من التهاب النكافية:

البقاء رطب.

اغسل يديك بشكل متكرر.

الحصول على التغذية الكافية.

ممارسة النظافة الفموية الجيدة.

لا تدخن.

تجنب الكحول.

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