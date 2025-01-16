بدء أعمال توسعة ورصف الطبقة الأسمنتية بطريق "الخارجة- باريس"

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال توسعة ورصف الطبقة الأسمنتية الجديدة، بطريق الخارجة/ باريس بدءًا من مجمع تمور المحافظة وحتى انتهاء طريق البرمودي بطول ٢ كم، ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع الحيوية بالمحافظة؛ حرصًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق وتلافيًا للحوادث المرورية.

وأضاف محافظ الوادى الجديد، أنه يجري حاليًا رصف الطريق المؤدي إلى المدافن المار بجوار مدرسة التجارة بحي المروة.

وأشار الزملوط، إلي أنّه من المخطط استكمال رصف الحي بالكامل من اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

لقاء مع المواطنين بمسجد الشباب بباريس

وعلى جانب آخر عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً مع المواطنين، بمسجد الشباب بمركز باريس، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٍ من التنفيذيين؛ وذلك فيضمن جهود رفع كفاءة الطرق.. بدء رصف طبقة الأسمنت الجديدة بطريق "البرمودي" وحي "المروة" بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً مع المواطنين بمسجد الشباب بباريس

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً مع المواطنين عقب أداء صلاة العشاء بمسجد الشباب بمركز باريس، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٍ من التنفيذيين؛ وذلك في إطار التواصل مع المواطنين وبحث مطالبهم وشكواهم.

حيثُ وجّه المحافظ بما يلي:

◾ إعداد دراسة متكاملة لإقامة منازل مخفضة التكاليف للشباب لطرحها بالتقسيط، بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز ومديرية الإسكان.

◾تغیير وترکیب خط المياه 4 بوصة الواصل إلى أراضي ومنازل منطقة مركز الشباب بباريس.

◾ وضع بئر باريس البلد الشرقي كأولوية أولى في أعمال الصيانة لزيادة التصرف المائي.

◾ تكليف مديرية التضامن بتدبير علاج حالات الأولى بالرعاية المرضية، والتنسيق مع التموين لبحث الحالات المستحقة لإضافة مواليد جدد لبطاقات التموين.

◾️سرعة التنسيق مع هيئة التنمية الزراعية بشأن إجراءات التراخيص والملكية الخاصة لأراضي ولاية الهيئة.

◾إعداد مقايسة لتطوير ورفع كفاءة مسجد مستشفى باريس، وحصر احتياجات المساجد من الخطباء وتحديد التكلفة المطلوبة لسد هذه الاحتياجات.

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