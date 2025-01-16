إصابة ربة منزل وطفليها بتسمم غذائي في الوادي الجديد

أصيبت ربة منزل وطفليها، اليوم الخميس، بتسمم غذائي، إثر تناول وجبة غذائية بإحدى قرى مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين إصابة كل من فاطمة أ، 30 عاما، وطفليها مصطفى م، 6 أعوام وشقيقه علي، 4 أعوام، ومقيمون قرية " عين التنين" التابعة لقرى " الكفاح" بمركز الفرافرة بتسمم غذائي إثر تناول مكرونة وسمك.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لاستكمال العلاج.

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