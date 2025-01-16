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رياضة

تشكيل مباراة إيبسويتش تاون وبرايتون في البريميرليج، وهذا موقف سام مرسي

إيبسويتش تاون
إيبسويتش تاون

أعلن فريقا إبسويتش تاون وبرايتون عن تشكيلهما في المباراة  التي تجمع بينهما بعد قليل على ملعب بورتمان رود ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتواجد المحترف المصري سام مرسي  على مقاعد بدلاء إبسويتش تاون في مباراته ضد برايتون، للمباراة الثانية على التوالي.

تشكيل إبسويتش أمام  برايتون

 تشكيل برايتون أمام إبسويتش 

موعد مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون

تنطلق صافرة مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس بالجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون

ومن المقرر أن تنقل مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.

موقف إيبسويتش تاون وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

ويحتل فريق برايتون المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 29.

بينما يتواجد فريق إيبسويتش تاون في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 10 مواجهات وتسجيل 20 هدفًا وتلقي 35.

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موعد مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

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