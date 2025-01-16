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رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين إيبسويتش تاون وبرايتون بالشوط الأول

إبسويتش تاون وبرايتون
إبسويتش تاون وبرايتون

انتهى الشوط الأول من مباراة إبسويتش تاون وبرايتون بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي يجمعهما الآن على ملعب بورتمان رود ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد المحترف المصري سام مرسي على مقاعد بدلاء إبسويتش تاون في مباراته ضد برايتون، للمباراة الثانية على التوالي.

تشكيل إبسويتش أمام برايتون

 تشكيل برايتون أمام إبسويتش 

القناة الناقلة لمباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون

ومن المقرر أن تنقل مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.

موقف إيبسويتش تاون وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

ويحتل فريق برايتون المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 29.

بينما يتواجد فريق إيبسويتش تاون في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 10 مواجهات وتسجيل 20 هدفًا وتلقي 35.

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إبسويتش تاون برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي سام مرسي

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