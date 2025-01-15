محافظ الوادي الجديد: إنشاء 2 مستشفى مركزي جديد بباريس وبلاط

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور موافقة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على إنشاء عدد 2 مستشفى مركزي جديد (سريعة التجهيز سعة 30 سرير) بمركزي بلاط وباريس، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار الزملوط، إلي أنه سيتم إيفاد لجنة من الوزارة لمعاينة المواقع المقترحة للإنشاء، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.

وأعرب محافظ الوادى الجديد، عن خالص شكره وتقديره لدعم القيادة السياسية والاستجابة لمطالب أهالي المحافظة، بما يعزز جهود الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة وتقديم خدمات طبية متكاملة ولائقة للمواطنين.

متابعة مشروعات الاستثمار الزراعي

هذا فيما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز باريس، أحد مشاريع الاستثمار الزراعي المتميزة المقام على مساحة ٢٠٠ فدان جنوب باريس، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عبدالناصر صالح رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأشاد الزملوط بتنوع المشروع الذي يضم 4000 نخلة، وصوبًا زراعية للخضروات تشمل زراعات موسمية مختلفة، بالإضافة إلى وحدات طاقة شمسية ومشاتل نخيل، وتخصيص جزء من المشروع كوقف خيري. ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الإنتاج قبل شهر رمضان المبارك، وطرح منتجات المشروع من الخضروات بالأسواق لتغطية احتياجات المواطنين.

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