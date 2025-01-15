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عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (صور)

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

بدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، والمنعقدة منذ الصباح الباكر أعمالها لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والتي انطلقت السبت 11 يناير بجميع مدارس المحافظة.

وأشار وكيل التعليم إلى التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية، حيث استقبلت 356 مدرسة طلابها لأداء الامتحانات مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على انتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل اللجان لأداء الامتحان مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، لافتًا انه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية، معربًا عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على مديري المدارس بتوفير الهدوء والنظام داخل اللجان، وقيام عناصر أمن المدرسة بدورها خلال فترة الامتحانات من خلال غلق بوابات المدارس، وعدم السماح بالدخول لغير الطلاب والمعلمين، إضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة، ومديري الإدارات.

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