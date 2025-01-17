4 فتيات و3 رجال يستأنفون على حكم حبسهم بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

تقدمت 4 فتيات و3 رجال متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادٍ صحي ستارًا لممارسة نشاطهم الآثم باستئناف على حكم حبسهم 3 سنوات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام تشكيل عصابي بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم 10 هواتف محمول "بفحصها فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" ومبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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