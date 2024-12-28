البيت الأبيض: القوات الكورية الشمالية تتكبد خسائر فادحة في الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، أن القوات الكورية الشمالية تتعرض لخسائر بشرية فادحة في الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قتل أو جرح ألف من جنودها الأسبوع الماضي وحده في منطقة كورسك في روسيا.

واعتبر كيربي أن "القادة العسكريين الروس والكوريين الشماليين يعاملون هذه القوات على أنها يمكن التضحية بها، ويأمرونها بهجمات يائسة ضد الدفاعات الأوكرانية"، واصفًا هجمات القوات الكورية الشمالية بأنها "جماعية ومتفرقة".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي، يوم أمس أن قوات كوريا الشمالية تكبدت خسائر "فادحة للغاية"، ويتم الزج بها في المعركة دون حماية تذكر من القوات الروسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نرى أنه لا يوجد أي اهتمام من الجيش الروسي أو القادة الكوريين الشماليين في ضمان بقاء هؤلاء (الجنود) الكوريين الشماليين على قيد الحياة".

وتابع: "كل شيء مُعد بحيث يصبح من المستحيل علينا إيقاعهم في الأسر. هناك حالات يتم فيها إعدامهم من قبل قواتهم. يرسلهم الروس لشن هجمات دون حماية تذكر".

زيلينسكي قال في كلمته: إن القوات الأوكرانية تمكنت من أسر عدد قليل من الجنود الكوريين الشماليين، "لكنهم كانوا مصابين بجروح خطيرة وتعذر إنقاذ حياتهم".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه لا ينبغي للكوريين أن يفقدوا حياتهم في حرب في أوروبا، وإذا كانت الصين صادقة في عدم رغبتها في توسع الحرب، "فعليها ممارسة الضغط المناسب على بيونغيانغ".

وكان زيلينسكي قد أشار يوم الإثنين إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف جندي كوري شمالي سقطوا بين قتيل وجريح في منطقة كورسك الروسية، لافتًا إلى أن الأرقام تعتمد على بيانات أولية.

إحباط عمليات اغتيال في روسيا

وفي 17 ديسمبر الجاري، قال مسؤول عسكري أمريكي إن كوريا الشمالية تكبدت عدة مئات من القتلى والجرحى أثناء قتالها ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك.

وفي الجهة المقابلة، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه أحبط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لاغتيال ضابط روسي كبير ومدون عسكري.

وقال إن مواطنًا روسيًا تواصل مع ضابط من وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (جي.يو.آر) من خلال تطبيق تيليغرام.

وأضاف أنه بناء على تعليمات ضابط الاستخبارات الأوكراني، حصل المواطن الروسي على قنبلة من مخبأ في موسكو.

وأوضح جهاز الأمن الروسي أن القنبلة، التي تعادل 1.5 كيلوغرام من مادة تي.إن.تي ومحشوة بكرات معدنية، كانت مخبأة في سماعة محمولة لتشغيل الموسيقى.

ولم يذكر جهاز الأمن الاتحادي اسم الضابط أو المدون اللذين كانا هدف المؤامرة.

وكانت موسكو، قد كشفت يوم الخميس الماضي، عن إحباط مخططات اغتيالات تطال كبار الضباط في الجيش الروسي، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال ضابط كبير في البلاد.

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