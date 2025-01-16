من بينهم مصري، السعودية تعدم 3 أشخاص في قضايا مختلفة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إعدام 3 مواطنين؛ سعودي ومصري وسوداني، كاشفة عن جرائمهم.

إعدام سعودي ومصري وسوداني في 3 قضايا مختلفة





وقالت الداخلية السعودية في بيانها، بعدما نفذت حكم الإعدام بحق أحد الجناة في منطقة الجوف: "أقدم دخيل الله بن جلباخ بن سالم الرويلي - سعودي الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بالجاني دخيل الله بن جلباخ بن سالم الرويلي اليوم الخميس 16 رجب 1446 هجري، الموافق 16 يناير 2025 بمنطقة الجوف.

وأضافت الداخلي السعودية في بيانها: "أنها تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

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