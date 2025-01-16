الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

من بينهم مصري، السعودية تعدم 3 أشخاص في قضايا مختلفة

السعودية تعدم 3 أشخاص
السعودية تعدم 3 أشخاص في قضايا مختلفة، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إعدام 3 مواطنين؛ سعودي ومصري وسوداني، كاشفة عن جرائمهم.

 إعدام سعودي ومصري وسوداني في 3 قضايا مختلفة 

 

وقالت الداخلية السعودية في بيانها، بعدما نفذت حكم الإعدام بحق أحد الجناة في منطقة الجوف: "أقدم دخيل الله بن جلباخ بن سالم الرويلي - سعودي الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".


وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بالجاني دخيل الله بن جلباخ بن سالم الرويلي اليوم الخميس 16 رجب 1446 هجري، الموافق 16  يناير 2025 بمنطقة الجوف.

وأضافت الداخلي السعودية في بيانها: "أنها تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية الاعدام الجوف المخدرات

مواد متعلقة

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار

وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطاني السعودية تعزيز التعاون
ads

الأكثر قراءة

السر في الدولارات المخفية، إحالة أحمد أبو زيد للمحاكمة العاجلة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

الداخلية تكشف تفاصيل قضية أحمد أبو زيد

فابريزيو رومانو يعلن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم

حكام مباريات الجمعة في كأس مصر

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين إيبسويتش تاون وبرايتون بالشوط الأول

الزمالك يسخر من هزيمة فريق جوميز 0/9 في الدوري السعودي أمام الهلال

عمر مرموش يكشف قصة رفضه اللعب لمنتخب كندا ومعاناته مع نادي فولفسبورج

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

منوعات

المزيد

من بينهم مصري، السعودية تعدم 3 أشخاص في قضايا مختلفة

هروب دب من محمية يثير ذعرًا في تركيا

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية الخميس

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية رجل الدين في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

الإفتاء توضح بيان المراد بالنصيحة في حديث النبي «الدين النصيحة»

المزيد
الجريدة الرسمية