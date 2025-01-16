وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات المصرية، حيث بلغت معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40 مليارًا و835 مليون دولار مقابل 35 مليار و773 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 14%.

زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، فضلا عن التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وبالتالي تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار سنويًا.

تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

واشار الى ان استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

بقيمة 3.2 مليار دولار، السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية السلعية خلال 2024

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2024 جاءت كالتالى:

1- المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات و250مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 18%

2- الإمارات العربية المتحدة بقيمة 3 مليارات و188 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 44%

3- تركيا بقيمة 3 مليارات و110 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 10%

4- إيطاليا بقيمة 2 مليار و297 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 6%

5- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار 206 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 9%.

أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال عام2024

واشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال عام2024 تضمنت التالى:

1- مواد البناء بقيمة 10مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت19 %

2- الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و54 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت11%

3- المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و436 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت5%

4- الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%

5- السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و768 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت25%

6- الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و841 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 18%

7- الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و131مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 2%

8- المفروشات بقيمة 617 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 11%

9- منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 950 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 7%

10- الصناعات الطبية بقيمة 809 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 29%

11- لأثاث بقيمة 308مليون دولار

12- الصناعات اليدوية بقيمة 225 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت14%

13- الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 98 مليون دولار.

المصدرين المصريين: ارتفاع الصادرات المصرية لـ40 مليار دولار إنجاز غير مسبوق

اكد المهندس على عبدالقادر عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، إن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار في 2024 انجاز اقتصادي غير مسبوق وتاريخي، له دلالة على نجاح السياسات التسويقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية كما يظهر التطور الكبير في التصنيع المحلي وتحسن تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

صادرات 2024

وأوضح "عبدالقادر" أن طبيعة نمو صادرات 2024 شهدت مزيجًا من الزيادة في الكمية والتحسن النوعي حيث زادت الكميات المصدرة لبعض السلع الرئيسية مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية من جهة ومن جهة أخري تم التركيز على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصدرة من خلال تحسين الجودة.

عبدالقادر: الزيادة في صادرات 2024 عكست نجاح السياسيات التسويقية لمصر في استغلال الفرص وتطور الصناعة المحلية

وأشار إلى أن هذه الزيادة التاريخية في الصادرات تؤكد على أن مصر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة علي الصعيد الإقليمي والدولي والتي أثرت على حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل استطاعت تنويع أسواقها التصديرية واستغلال الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة صادراتها في عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.

نمو الصادرات يُعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية

وأكد "عبدالقادر" أن نمو الصادرات يُعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وفي تعزيز دورها كلاعب رئيسي في التجارة العالمية مع الاستمرار في تحسين البنية التحتية اللوجستية وتنويع الأسواق والتركيز على جودة المنتجات ما يمكنها من تحقيق نموًا أكثر استدامة في الصادرات مستقبلًا.

تشجيع المصدرين المصريين بزيادة الدعم من برنامج رد الاعباء والعودة به الي النسب السابقة

وقال: " المطلوب من الدولة حاليا هو تشجيع المصدرين المصريين بزيادة الدعم من برنامج رد الاعباء والعودة به الي النسب السابقة حيث أن مواصلة نجحهم في زيادة الصادرات يسهم بشكل مباشر في دعم نمو الدخل الوطني من العملات الصعبة".

واضاف أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات ولكنه يتطلب مواصلة العمل على تعزيز القيمة المضافة وتوسيع شراكاتها الدولية لتحقيق نمو نوعي مستدام.

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