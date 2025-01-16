الخميس 16 يناير 2025
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محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتى قها والخانكة

محافظ القليوبية يعتمد
محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى

اعتمد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينتى قها والخانكة والذي تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة وذلك فى اطار تحديث 8 مدن بمحافظة القليوبية وهي الخانكة وقها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ وشبين القناطر وقليوب وبنها.

محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف بشبرا الخيمة

 محافظ القليوبية،الحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعدي

حيث ان اهم مخرجات المخططات الاستراتيجة والاحوزة العمرانية والتى  تهدف إلي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة باعتبارها قطب تنموي جاذب للاستثماروالأنشطة،بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها
وجاء الاعتماد بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندسة منال زين العابدين مدير ادارة التخطيط العمراني.

محافظ القليوبية، متابعة منظومة التراخيص الجديدة 
حيث أكد محافظ القليوبية  على أهمية هذه الخطوة  الخاصة باعتماد المخطط الاستراتيجى للمدينة مؤكدا على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة،وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية منظومة التراخيص الجديدة محافظة القليوبية

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