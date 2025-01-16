الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف وسام أبو علي من تشكيل الأهلي الأساسي أمام أورلاندو

وسام أبو علي
وسام أبو علي

اقترب وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة للتشكيل الأساسي للفريق أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في المباراة المقرر أن تقام السبت المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن يحسم كولر قراره النهائي بشأن إعادة أبو علي للتشكيل الأساسي بعد غيابه في مباراة الأهلي الماضية أمام الجونة عقب انتظام اللاعب ومشاركته في مران الفريق غدا الجمعة. 

وكان  وسام أبو علي، قد أدى اليوم تدريبات منفردة على ملعب التتش قبل انطلاق تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. 
 

وخاض وسام تدريبات تأهيلية اشتملت على بعض الجوانب البدنية وفقرة للتصويب على المرمى. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا   في السادسة مساء السبت المقبل. 

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسام أبو علي الأهلي اورلاندو بايرتس النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا كولر الجونة

مواد متعلقة

12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة أورلاندو

ads

الأكثر قراءة

جوميز يتصدر التريند بعد خسارته الساحقة من الهلال 0/9 وسخرية من الجماهير

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

وزير التعليم الأسبق أحمد جمال الدين موسى يقدم رؤية شاملة لتطوير مقترح نظام البكالوريا

مبلغ خرافي في موسمين، تفاصيل عرض الهلال السعودي لإغراء محمد صلاح

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

الدوري السعودي، أول تعليق من جوميز بعد خسارة الفتح بـ 9 أهداف أمام الهلال

منوعات

المزيد

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بيان المراد بالنصيحة في حديث النبي «الدين النصيحة»

دعاء الفرج والرزق في ليلة الجمعة

ما حكم البيع بطريقة "الدروب شيبنج"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية