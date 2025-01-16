الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

لحسم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حكومة نتنياهو تجتمع غدا

اجتماع لحكومة نتنياهو،
اجتماع لحكومة نتنياهو، فيتو

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن مسئولا إسرائيليا - لم تذكر اسمه- أكد أن مجلس الوزراء سيصوت صباح غد الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

حكومة نتنياهو تحسم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 

وأكدت السي إن إن، الاجتماع الحكومي يسعقد بعد  عودة رئيسي الشاباك والموساد من قطر، وذلك للتصويت بشكل نهائي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حماس.

ويأتي ذلك بعدما قال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم الخميس: "إنه تلقى رسالة مفادها أنه تم التغلب على جميع العقبات وأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمضي قدما".

حل جميع الخلافات النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس في تقرير له اليوم، عن مسئول أمريكي قوله: "إن الخلافات النهائية حول صفقة غزة تم حلها".

ومن جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس: "إن هناك فريقا إسرائيليا في الدوحة يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن". 

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نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار بغزة غزة الشاباك الموساد

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