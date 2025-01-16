نجم الأهلي يشارك في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة

شارك عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم عمر كمال في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. واطمأن الجهاز الطبي على حالته بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص به.

وخاض الأهلي مرانه اليوم استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء السبت المقبل.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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