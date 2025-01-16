التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع معدل صادرات القطاع لـ 9 مليارات دولار

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن خطة لزيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي تستهدف دخول أسواق جديدة لم يتطرق إليها المجلس من قبل عبر قنوات وآليات جديدة، متوقعا معدل نمو لصادرات القطاع خلال العام الحالي لا يقل عن 10% لتتخطى صادراته 9 مليارات دولار بنهاية 2025.

وقال إن تلك المستهدفات تأتي في ظل استمرار نقص توريد الغاز للمصانع، وهو ما يؤثر على الطاقات الانتاجية للمصانع وخاصة لقطاع الأسمدة الذي يعتمد على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج.



جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض افروبلاست (المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة)، اليوم والذي شارك في افتتاحه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات



وقال خالد أبو المكارم خلال المؤتمر الصحفي على هامش الافتتاح إن الدورة الحالية لافروبلاست دورة غير تقليدية لم يكن يتوقع لها هذا النجاح، حيث وصل عدد الشركات المشاركة نحو 325 شركة منها نحو 75 شركة أجنبية من كبريات الشركات العالمية في السوق التركي والصيني وغيرها

وأكد أبو المكارم ان هذا الزخم والمشاركة الكبيرة وان كان يدل علي شيء فهو يدل علي الثقة الكبيرة في السوق المصري وانه سوق واعد قادر علي جذب المزيد من الاستثمارات

ووجه أبو المكارم الدعوة لصناع البلاستيك لضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقات الإنتاجية قائلا" لا تخافوا وزودوا استثماراتكم فهناك فرص متاحة عديدة للتصدير".



زيادة في حجم الاستثمارات في قطاع البلاستيك خلال العام الحالي

وتابع أبو المكارم أنه مازال السوق الطلب فيه أكبر من العرض، وهو ما يعني أن هناك حاجة لمنتجات جديدة وكميات أكبر، وتوقع زيادة في حجم الاستثمارات في قطاع البلاستيك خلال العام الحالي لا تقل عن 5%.

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