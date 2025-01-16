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اقتصاد

بقيمة 3.2 مليار دولار، السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية السلعية خلال 2024

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد  المهندس حسن الخطيب  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2024  جاءت كالتالى:

1-  المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات و250مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 18% 

2- الإمارات العربية المتحدة بقيمة 3 مليارات و188 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 44%

3- تركيا بقيمة 3 مليارات و110 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 10%

4- إيطاليا بقيمة 2 مليار و297 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 6%

5- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار 206 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 9%.

 معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024 

ويأتى ذلك طبقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات المصرية، حيث بلغت معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40 مليارًا و835 مليون دولار مقابل 35 مليار و773 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 14%.

زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية

وأكد  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، فضلا عن التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وبالتالي تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار سنويًا.

 تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا 

 وأشار أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

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الصادرات الصادرات السلعية المصرية الصناعات الغذائية المملكة العربية السعودية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

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