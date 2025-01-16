الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

لُوأَه.. الأفضل عربيًا

أن تكون مذيعًا ليس فقط بصوتك الحسن ولغتك السليمة وملامحك المقبولة وثقافتك وموضوعيتك والتزامك بقواعد المهنة وآدابها وميثاق شرفها، ولكن وهو الأهم تقديرك بل واحترامك لتلك المسؤولية الملقاة عليك، وهي كونك تشكل وعيًا حقيقيًا لا زائفا للمتلقي.. إنه في رأيي وكما تعلمت من أساتذتي في الكلية والإذاعة معًا أهم ما في المهنة من قواعد حاكمة ومواثيق مُحَدِدة وآليات عمل.


إن تشكيل الوعي الحقيقي  يعني بناء عقول واستقرار مجتمعات.. وحاضرًا آمنا ومستقبلًا واضح المعالم.. وأجيالًا قادرة على البناء.


وأرى كل هذه الصفات وقد فقدتها تلك المذيعة على سبيل المجاز أو “على ما تفرج أو لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي” التى تطل علينا بأفكار بلهاء تعبر عنها بكلمات وطريقة أداء أراها أكثر بلاهة -تشكيلة كده يعني- لم أرَ مثلها طيلة السنوات التي شاهدت أو سمعت فيها الإعلام أو مارسته مهنة لها هيبتها.

 
لن أعيد ما قالته من هراء وما أكثره ولكنني سأتوقف عند آخر ما جاء على لسانها من نصائح لم يطلبها منها أحد، وهي تظن أن تطوعها بالنصح أمل المتلقي وغايته ومناه وهي على قناعة -لا أعرف من أين أتت بها- من أنها تفيد المجتمع وترمم العلاقات الاجتماعية التي أصابتها الأيام بالتصدع.


والواقع أنها مثار سخرية واستهزاء من كل مَنْ يصنع محتوى ساخرا بل وكل من أوقعه سوء حظه في مشاهدتها ولو صدفة.. وقد كان آخر هذه البلاهات بالاختصار حتى لا ُنصاب بالعته قولها: لما مراتك المحور والدائري تعمل “أكلة حلوة لا تقل لها شكرا إديها فلوس كلمة شكرا التعامل بيها بطل من أول 2025، ولو يا مدام مداكيش فلوس خدي من جيبه من غير ما يعرف ولوسألك ماشُفتيش الفلوس قولي له لوأه مش لأه-”.


كل ما قالته من هراء كوم ولوأه كوم تاني، وهي تذكرني بإسماعيل يس عندما قال بُق مع إيقاف التنفيذ.. هراء وسخف يقودنا إلى خراب البيوت.

 
كيف لمذيعة أن تطلب من الزوجة سرقة زوجها وأخذ ماله دون علمه؟! وكيف تحرض على أن يكون المال هو أساس العلاقة الأسرية؟! وأن كلمة شكرا لا محل لها من الوجود في تلك العلاقة؟
لن أطيل في الأسئلة فيكفي هذه الأخت كم السخرية الذي نالته من الناس سواء كانوا ضيوفًا أو مشاهدين.. 

 

فلم أر ضيفًا يسخر من مذيع كما رأيت من ضيوف هذه المذيعة وعلى الهواء، ولكن كيف يتم السماح لمثل هذا العبث أن يخرج على الشاشة؟ وهل هذا عن عمد أم لا؟  وهل هو حقيقي أم فاصل كوميدي سخيف يذاع بين البرامج؟

تعليم أتلفه الهوى

الحزب الوطني المنحل


إن ما تقدمه هذه المذيعة في برنامجها مدعاة للحسرة على مهنة فقدت الكثير من وقارها.. على إعلام تخلى طواعية عن قواعده بهدف الترند.. على الأفضل عربيًا الذي لم نعد نعرف ما محدداته وشروطه للدرجة التي أوصلتنا لأن تكون مذيعة لوأه هي الأفضل عربيًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خراب البيوت تشكيل الوعى المسؤولية العلاقات الاسرية اعلام الاعلام الإعلامية فاطمة عمر فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

صورة مع بابا شارو

لووغه عاربيه

المعلم صاحب القهوة

أحمد زويل.. لقاء أفسدته الأقدمية

حلاوة روح
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، تعرف عليها

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

موقف محمد صلاح، لاعب نيوكاسل يشعل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية