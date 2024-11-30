الأحد 01 ديسمبر 2024
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سياسة

في اليوم العالمي للتضامن، قومي حقوق الإنسان يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني

السفيرة مشيرة خطاب،
السفيرة مشيرة خطاب، فيتو

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس على أهمية دعم حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حقوق الإنسان يدين الإبادة الجماعية بحقوق الشعب الفلسطيني 

وأعرب المجلس عن قلقه العميق تجاه الانتهاكات المستمرة وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويندد بسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد حقهم المشروع في الحرية والكرامة الإنسانية.

قواعد القانون الدولي الإنساني

ودعا المجلس  إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق سلام عادل وشامل. انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان هذا في اجتماعنا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف خلال رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

وأشاد المجلس بالدور المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية عبر الجهود الدبلوماسية الحثيثة والمساعدات الإنسانية التي تُقدم للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصًا في ظل الأزمات الراهنة.

دور المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية 

ودعا المجلس  المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، والعمل بجدية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة باثرها.

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