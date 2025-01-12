وزير الاستثمار: الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدًّا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي ۳۱ مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة.

الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى

واشار إلى أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدًّا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقًا مثاليًّا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية.

زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care للاقتصاد الرعائي، والتي تستهدف زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية

وقال الوزير: إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرًا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.

أهمية الاستثمار في رأس المال البشري

ونوه الوزير أن الدول التي أدركت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ووضعته على رأس أولوياتها، نجحت في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، مشيرا إلى إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.

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