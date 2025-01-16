متحدث الرئاسة: السيسي وبن زايد يبحثان سبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد سيشهد تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويتوجه الرئيس السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين سيتباحثان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

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