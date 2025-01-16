الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية والقائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى مع ستيفاني خوري، فيتو

 عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا اليوم الخميس مع ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا، وذلك خلال الزيارة التي تجريها إلى القاهرة.

 وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية.

وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مشددًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.

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وزير الخارجية والهجرة أعمال البعثة الأممية إلى ليبيا القاهرة بدر عبدالعاطى ليبيا

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