مصرع ربة منزل على يد زوجها في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، إثر التعدي عليها بالضرب والخنق على يد زوجها داخل قرية الشيخ علي شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع سيدة داخل منزلها في قرية الشيخ علي شرق، التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع ربة منزل تُدعى أ، تبلغ من العمر 35 عامًا، ضربا وخنقًا على يد زوجها داخل منزلهما في قرية الشيخ علي مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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