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محافظات

رئيس مدينة نجع حمادي يجري زيارة مفاجئة للوحدة المجمعة ببهجورة

فيتو
فيتو

أجرى تاج جلال ابو سداح، رئيس مدينة نجع حمادي،شمال محافظة قنا، زيارة مفاجئة إلى الوحدة المجمعة بقرية بهجورة.

سير العمل بالوحدة الصحية بقنا

وتابع سير العمل بالوحدة الصحية حيث تأكد من مدى توافر الأدوية والأمصال وتواجد الاطباء وطاقم التمريض وتفقد  مكتب التموين والتأكد من مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطن ثم توجه إلى  وحدة التضامن الاجتماعى.

كما التقى بأحد المرضى المتواجدين بالوحدة الصحية واستعلم منه عن مدى جودة الخدمة المقدمه له من قبل الوحدة الصحية بالقرى،ثم توجه إلى مقر الوحدة المحلية لقرية بهجورة  التى تقع داخل مجمع الخدمات ثم توجه لمدرسة الاتحاد ومدرسة الوحدة المجمعة ومدرسة منيرة تكلا  الابتدائية المشتركة وتابع سير اعمال امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية  بهم ومدى  انتظام والتزام طاقم التدريس،جاء ذلك بحضور احمد فريج نائب رئيس المركز وعزت عمر رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعات الميدانية على أرض الواقع، وتنفيذا للتوجيهات واستمرارا للجولات التفقدية المفاجئة التى يقوم بها رئيس المركز إلى الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز. 

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا فنا قنا قرية بهجورة محافظة فنا محافظ قنا مدينة نجع حمادي نجع حمادي

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