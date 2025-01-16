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حوادث

المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة تزوير المحررات في القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف متهم بتزوير محرر رسمي منسوب صدوره زورا إلى جهة عمله بأن اصطنعها على غرار الصحيحة ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للعاملين بتلك الجهة، بالسجن المشدد 10 سنوات. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية مزورا إمضاء إحدى موظفيها، كما استعمل المحرر المزور محل الوصف في الغرض الذى زور من أجله بأن احتج بها مسلما إياه للمجنى عليه، ونجح بتلك الوسيلة في الاستيلاء على أموال المجني عليه “أحمد. ا”، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود سند مخالصة مزور هو المحرر محل الوصف الأول.

وأضاف أمر الإحالة، أن المجني عليه توجه لمأمورية ضرائب ثالث مدينة نصر لسداد ضريبة مستحقة عن تصرف بالبيع في عقار مملوك له فتقابل مع المتهم وأنقده قيمة الضريبة مبلغ قدره 60 ألف جنيه فسلمه المتهم شهادة منسوب صدورها لمأمورية الضرائب فارتاب في أمرها وتوجه إلى رئيس المأمورية فأفادته أن المحرر مزور كليا ولم يصدر من جهة محل عمله.

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محكمة جنايات القاهرة تزوير محرر رسمي مدينة نصر

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