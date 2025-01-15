الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكك الحديدية ببنها

جثة بالقليوبية، فيتو
جثة بالقليوبية، فيتو

لقى شاب مصرعه أسفل أحد القطارات أعلى نفق قرية بطا، بكفر الجزار، بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، أثناء عبوره شريط السكة الحدية، وجري نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث قطار ووجود متوفي أعلي نفق قرية بطا، بكفر الجزار، مدينة بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة وبالفحص تبين مصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور تصادف مرور قطار صدمه مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بجراحه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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