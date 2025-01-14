الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بيونسيه تؤجل الإعلان عن مشاريعها الفنية بسبب حرائق كاليفورنيا

بيونسيه، فيتو
بيونسيه، فيتو

 أرجأت النجمة  بيونسيه، إعلانها عن مشاريعها الفنية، التي كان من المقرر إعلانها اليوم، بسبب الدمار الذي خلفته حرائق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقالت بيونسيه، في منشور، عبر حسابها علي موقع “انستجرام”:"أستمر في الصلاة من أجل شفاء، وإعادة بناء الأسر، التي تعاني من الصدمات والخسارة".

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وتبرعت مؤسسة BeyGOOD، التابعة للنجمة الأمريكية، بيونسيه بمبلغ 2.5 مليون دولار، لصناديق الإغاثة من حرائق لوس أنجلوس.

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سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

أعلن توماس تيج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Direct Relief، أن النجمة سيلينا جوميز، تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا. 

كما تبرعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كرتيس، بمليون دولار أمريكي.

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من: الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ  اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

شركة سوني تتبرع بـ 5 ملايين دولار لجهود الإغاثة من الحرائق في لوس أنجلوس

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