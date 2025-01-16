الخميس 16 يناير 2025
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محافظات

سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء بحث مطالب وشكاوى المواطنين بطامية

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في محافظة الفيوم، فيتو

 كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، بعقد لقاءات لخدمة المواطنين، بمركز طامية، لتوفير وقت وجهد المواطنين، بدلا من الانتقال من قراهم الي ديوان عام المحافظة، لعرض مشكلاتهم.

لقاء السكرتير العام لخدمة المواطنين بمركز طامية

 وبناء على تكليفات محافظ الفيوم، عقد  السكرتير العام، اليوم الخميس، لقاء خدمة المواطنين بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور سالم فتحي رئيس المركز والمدينة، ومديري الإدارات الخدمية بالمركز، ورؤساء القرى التابعة للمركز، وناجي سعد نائب رئيس المركز لشئون القري وخميس حسين سكرتير عام المركز.

نوعيات الشكاوي التي نظرها السكرتير العام

 وتنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها مطالب بتوفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية،  وإصدار تراخيص أكشاك من خلال مجالس القري، مع مراعاة الشروط المنظمة، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة.

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ووجه السكرتير العام لمخافظة الفيوم لرؤساء القرى، بعقد لقاءات أسبوعية بكل وحدة محلية لخدمة المواطنين، حتى لا يتكلف المواطن البسيط مشقة الانتقال من قريته الي ديوان الوحدة المحلية بالمركز لعرض شكواه، وحتى يخف من ضغط الشكاوي على رئيس المركز.

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