الثلاثاء 14 يناير 2025
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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بمركز طامية بالفيوم

مستشفي طامية المركزي،
مستشفي طامية المركزي، فيتو

لقى شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب آخر بإصابة بالغة، في حادث تصادم على الطريق بين طامية وقرية الروضة، بين سيارة نقل وتوك توك، في دائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي ، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.

 

تفاصيل الحادث والتصريح بدفن جثة المتوفى

 وكان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع تصادم على الطريق الذي يربط  طامية بقرية الروضة، ووجود مصاب ومتوفى، وانتقل إلى موقع البلاغ قوة من مركز شرطة طامية، ووحدة البحث الجنائي بالمركز، وسيارتين إسعاف،  تبين من المعاينة الأولية أن طرفي الحادث سيارة نقل وتوك توك، وأن سبب الحادث السرعة الزائدة، التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يدي قائدي المركبتين، ما أدى إلى التصادم ووفاة الشاب "أحمد.أ " 22 عاما واصابة زميله " م.ع " 24 عاما مقيمين بقرية الروضة بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، ونقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرخ وكيل النيابة  بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور مناظرة الطب الشرعي، وندب مهندس فني لفحص حالة المركبتين، وتحديد أسباب الحادث، ومسئولية قائدي المركبتين، وتولى التحقيق.

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