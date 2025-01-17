قفزة نوعية فى صادرات مصر من السكر.. 339 مليون دولار فى 10 شهور... استقرار اسعار السكر بالسوق المحلى.. التموين تؤكد: لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 %

كشفت تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان صادرات مصر من السكر جاءت بقيمة 339 مليون دولار خلال الفترة من من يناير إلى أكتوبر من عام 2024ونسبة تراجع 19%.

تشهد اسعار السكر استقرار ملحوظا ، ويعد السكر من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

أسعار السكر اليوم الجمعة

وسجل السكر المعبأ، وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق بداية من 32 إلى 35 جنيها للكيلو كمتوسط سعر.

سعر السكر التموينى

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيها.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

سعر السكر اليوم

"السكر للصناعات التكاملية " تعلن انطلاق موسم عصير القصب بالمصانع

ومن ناحية أخري أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية انطلاق موسم عصير قصب السكر 2025 بمصنع سكر قوص ومصانع السكر الأخرى.

السكر

وزارة التموين: نستهدف شراء 6 مليون طن من محصول القصب

و تستهدف وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، وإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد.وأكدت وزارة التموين استقبال المحصول من مزارعي محافظتي المنيا وأسيوط لصالح مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع السكر التابعة للوزارة تستعد لإستقبال المحصول الجديد بكميات كبيرة على مدار الموسم، مشيرًا إلى التزام الوزارة بسداد مستحقات المزارعين فور التوريد.

وكشف الوزير عن تخصيص حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة لضمان توريد المحصول بكفاءة وسلاسة.

أسعار توريد محصول قصب السكر من المزارعين

ونوه فاروق بأن المخصصات المالية تبلغ 23 مليار جنيه، تتضمن 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية.

الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025

أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجديد 2025

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد حدد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها،و بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي. وجاءت الزيادة لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيه للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

تعزيز إنتاج السكر محليًا

وتسعى الدولة لتعزيز إنتاج السكر محليًا وتقليل الضغط على العملة الأجنبية من خلال خفض فاتورة الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم الزراعة والصناعة.

وتمتلك الدولة 10 مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج، الاخيرة تنتج 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة.

التموين: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات الدولة حيث أن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين. كما أكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. وتستهدف التموين تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعدم اللجوء إلى استيراد كميات أخرى من الخارج خلال الفترة المقبلة.

حصاد صادرات الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر.. 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات.. السعودية على رأس الدول المستوردة.

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن هذه القيمة تمثل أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار وبقيمة زيادة أكثر من 30 مليون دولار.

الصادرات إلى الدول العربية على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، بقيمة 2675 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 14%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1023 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات.

والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 425 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 277 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 38%.

وجاءت باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.



أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024



أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، جاءت كالتالي:

المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 393 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%.

يليها السودان بقيمة 341 مليون دولار ونسبة تراجع 21%.

أمريكا بقيمة 277 مليون دولار ونسبة نمو 38%.

ليبيا بقيمة 264 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

فلسطين بقيمة 261 مليون دولار ونسبة نمو 24%.

هولندا بقيمة 228 مليون دولار محققة نسبة نمو 106%.

الأردن بقيمة 198 مليون دولار محققة نسبة نمو 25%.

المغرب بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 77%.

إسبانيا بقيمة 164 مليون دولار ونسبة نمو 66%.

وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.





الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024

كما احتلت هولندا المركز الأول بقائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 228 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 117 مليون دولار.

وتلاها في القائمة كل من:

أمريكا بقيمة صادرات 277 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 77 مليون دولار.

المغرب بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 74 مليون دولار.

إسبانيا بقيمة صادرات 164 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 65 مليون دولار.

السعودية بقيمة صادرات 393 مليون دولار وقيمة نمو 55 مليون دولار.

فلسطين بقيمة صادرات 261 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 51 مليون دولار.

البرازيل بقيمة صادرات 90 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 47 مليون دولار.

ليبيا بقيمة صادرات 264 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 46 مليون دولار.

الصومال بقيمة صادرات 75 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 42 مليون دولار.

وفي المركز العاشر الأردن بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 39 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.





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