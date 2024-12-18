انخفاض جديد، سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الأخرى التابعة لوزارة التموين، بالاضافة إلى صرف السكر المدعم على بطاقات التموين لأصحاب البطاقات بسعر 12.5 جنيه للكيلو.

وتطرح وزارة التموين السكر في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بسعر 30 جنيهًا، بعد خفض سعره جنيهان بداية من الشهر الجاري.

ويأتي قرار وزارة التموين بخفض أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،وكذلك تحقيق توازن بين توفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استدامة الإنتاج من خلال متابعة دقيقة لعمل الشركات المنتجة.

واجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء شركات السكر (القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الإستراتيجي من السكر، وبحث استعداد الشركات لاستقبال موسم إنتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الإستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث إن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.

وزارة التموين تعلن استعداداتها لموسم قصب السكر المقبل 2025

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الاستعداد الكامل لموسم قصب السكر القادم 2025 وذلك بتشغيل جميع مصانع السكر، حيث تستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب.

وأشارت الوزارة إلى أن الكميات المستهدفة من إنتاج السكر تبلغ نحو 650 ألف طن هذا العام.

كما أوضحت أنه سيتم صرف حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة.

وفيما يتعلق بالتكلفة المالية، أوضحت الوزارة أن المخصصات المالية لشراء القصب هذا العام تبلغ 16 مليار جنيه، بخلاف تكلفة العمليات الصناعية التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه.

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق بأن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية.

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