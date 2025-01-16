تعرف على دور ياسمين عبد العزيز في إعادة مي عز الدين للعمل بعد وفاة والدتها

بعد وفاة والدتها، عاشت مي عز الدين، فترة صعبة ومرت بحالة نفسية سيئة، وكانت بأمس الحاجة للدعم المعنوي والنفسي كبير للعودة إلى العمل واستئناف مشوارها الفني.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز في مقدمة الداعمين، حيث لعبت دورًا محوريًا في مساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وقدمت لها النصيحة للعودة للتمثيل وعدم الانقطاع عن فنها رغم الحزن وذلك لمحاولة تخطي فترة الحزن.

واستمعت مي عز الدين بالفعل لنصيحة ياسمين ونجحت في استعادة توازنها والعودة إلى الساحة الفنية، بإعلان مشاركتها في عمل جديد مع آسر ياسين.

وكتب مي عبر خاصية الاستوري عبد حسابها على تطبيق انستجرام موجهة حديثها لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها: “كل سنة وانتي ناجحة ومنورة.. كل سنة وانتي قوية وروحك نضيفة.. كل سنة وانتي جدعة وبميت راجل.. كل سنة وانتي قمر من جوه ومن بره.. كل سنة وانتي ربنا حافظك يا ست البنات”.

وتابعت مي “انا سمعت نصيحتك وده اللي قواني انزل واشتغل.. ربنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا.. مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي.. بحبك”.

مسلسل الحب كله

وتعاقدت مؤخرا الفنانة مي عز الدين لتشارك في بطولة مسلسل الحب كله أمام الفنان آسر يس، ويتكون مسلسل “ الحب كله” من 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك في البطولة أشرف عبد الباقي ودياب وآخرون.

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا.

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