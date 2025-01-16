الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على دور ياسمين عبد العزيز في إعادة مي عز الدين للعمل بعد وفاة والدتها

مي عز الدين وياسمين
مي عز الدين وياسمين عبد العزيز، فيتو

بعد وفاة والدتها، عاشت مي عز الدين، فترة صعبة ومرت بحالة نفسية سيئة، وكانت بأمس الحاجة للدعم المعنوي والنفسي كبير للعودة إلى العمل واستئناف مشوارها الفني.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز في مقدمة الداعمين، حيث لعبت دورًا محوريًا في مساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وقدمت لها النصيحة للعودة للتمثيل وعدم الانقطاع عن فنها رغم الحزن وذلك لمحاولة تخطي فترة الحزن.

واستمعت مي عز الدين بالفعل لنصيحة ياسمين ونجحت في استعادة توازنها والعودة إلى الساحة الفنية، بإعلان مشاركتها في عمل جديد مع آسر ياسين.

وكتب مي عبر خاصية الاستوري عبد حسابها على تطبيق انستجرام موجهة حديثها لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها: “كل سنة وانتي ناجحة ومنورة.. كل سنة وانتي قوية وروحك نضيفة.. كل سنة وانتي جدعة وبميت راجل.. كل سنة وانتي قمر من جوه ومن بره.. كل سنة وانتي ربنا حافظك يا ست البنات”.

وتابعت مي “انا سمعت نصيحتك وده اللي قواني انزل واشتغل.. ربنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا.. مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي.. بحبك”.

مسلسل الحب كله

وتعاقدت مؤخرا الفنانة مي عز الدين لتشارك في بطولة مسلسل الحب كله أمام الفنان آسر يس، ويتكون مسلسل “ الحب كله” من 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك في البطولة أشرف عبد الباقي ودياب وآخرون.

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مي عز الدين الفنانة مي عز الدين الفن اخبار الفن ياسمين عبد العزيز

مواد متعلقة

هنا الزاهد تشوه وجه جالا هشام في الحلقة الثالثة من مسلسل إقامة جبرية

ياسمين رئيس تنشر صورا من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه

جمعية أبناء فناني مصر تنعي نجل رياض القصبجي

شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ تحكي تفاصيل عن الحادث وتكشف تطورات حالته الصحية
ads

الأكثر قراءة

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

أسعار الألماس في الصاغة اليوم الخميس 16 يناير 2025

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

حقيقة تسريب امتحان الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

4331 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

منوعات

المزيد

العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

ترامب يدرس تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره بين 60 و90 يوما

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية