نجم ليفربول يحذر ناديه بسبب محمد صلاح: لا أحد يستطيع تحقيق أرقامه

علق إيميل هيسكي، مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبق، على أنباء اقتراب محمد صلاح نجم الريدز من الرحيل عن النادي، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال هيسكي في تصريحات لموقع "إنستانت كازينو": "من الصعب تحديد من سيكون أكبر خسارة لليفربول في الصيف، إذا خسرت محمد صلاح، كم سيكلفك استبداله؟ هل يمكنك حتى استبداله؟، من الذي يسجل أرقامًا مثل صلاح؟ لا أحد على الإطلاق، أتفهم عمره، لكن هذا لا يظهر في أدائه حقًا، فهو لا يتوقف عن الركض في مبارياته وإحصائياته تتحدث عن نفسها، إنه لا يمكن تعويضه".

وأضاف: "أعتقد أن محمد صلاح هو الأهم بين الثلاثي الذي تنتهي عقودهم فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، لا أرى أن مشكلات العقد في ليفربول تؤثر على سعيه للفوز باللقب؛ إذا كان لها تأثير، أعتقد أنها كانت ستحدث حتى الآن، أعتقد أن هذا سيجعلهم أكثر تصميمًا على الفوز باللقب وإثبات خطأ المشككين، إنهم يسيرون على الطريق الصحيح في الوقت الحالي وسيكون من الصعب اللحاق بهم".

ويبدو أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أصبح قريبا من الانضمام إلى الهلال السعودي في صفقة انتقال حر الموسم المقبل.

وكشفت تقارير سعودية أن صندوق الاستثمار السعودي، قرر أن يجعل محمد صلاح هو صاحب أعلى راتب في العالم بين نجوم كرة القدم، حيث من المقرر أن يحصل على راتب يفوق ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، مما يعني الحصول على أكثر من 200 مليون يورو.

تركي آل الشيخ وصلاح

ونشر تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالسعودية، صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بتيشيرت الهلال السعودي.

كما نشر تركي آل الشيخ الصورة عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك دون تعليق.

3 أسباب وراء تمسك الهلال ضم صلاح

ويتمسك الهلال السعودي بضم محمد صلاح من ليفربول لعدة أسباب نستعرضها في السطور التالية:

أولا: المشاركة في كأس العالم للأندية في الموسم المقبل ورغبة الهلال القوية في المنافسة وتحقيق اللقب خاصة في ظل التدعيمات والأسماء القوية التي يمتلكها الفريق.

ثانيا: تعويض إخفاق صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي لم يستفيد منه النادي بسبب الإصابات وحصوله على مبالغ مالية ضخمة لذلك اتجه للتفاوض مع نجم بحجم محمد صلاح.

ثالثا: مواصلة استراتيجية ضم النجوم للترويج وتطوير الدوري السعودية التي بدأت منذ موسمين بضم كريستيانو رونالدو للنصر وبعدها تم التعاقد مع نجوم عالمية مثل كريم بنزيما وكانتي وساديو ماني وغيرهم.

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد.

وقالت صحيفة "ريليفو": إن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

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