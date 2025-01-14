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رياضة

هالاند يطارد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

هالاند ومحمد صلاح
هالاند ومحمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفًا بفارق هدفين عن هالاند مهاجم السيتي قبل إنطلاق مباريات اليوم بافتتاح الجولة الـ 21.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

محمد صلاح ليفربول 18 هدفًا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفًا 
بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفًا 
كول بالمر تشيلسي 13 هدفًا 
أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 13 هدفًا 
كريس وود نوتينجهام فورست 12 هدفًا 
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 9 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف
ليام ديلاب إبسويتش تاون 8 أهداف
جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف
لويس دياز ليفربول 8 أهداف
راؤول خيمينيز فولهام 8 أهداف.

 

ويعود قطار الدوري الانجليزي الممتاز للانطلاق مرة أخري اليوم الثلاثاء بمواجهات الجولة الـ 21.

وتقام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والتي ستشهد منافسات قوية  .

ويشهد الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 4 مباريات وهم نوتينجهام فورست ضد ليفربول، وبرينتفورد ضد مانشستر سيتي، وتشيلسي ضد بورنموث، ووست هام ضد فولهام.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي 

الثلاثاء 14 يناير

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً

وست هام ضد فولهام - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

نوتينجهام فورست ضد ليفربول - 10 مساءً

 

الأربعاء 15 يناير

نيوكاسل يوتايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً

 

الخميس 16 يناير

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 46 نقطة قبل إنطلاق مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ 21 من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 46 نقطة
2- آرسنال 40 نقطة
3- نوتينغهام فورست 40 نقطة
4- تشيلسي 36 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
6- مانشستر سيتي 34 نقطة
7- بورنموث 33 نقطة
8- أستون فيلا 32 نقطة
9- فولهام 30 نقطة
10- برايتون 28 نقطة
11- برينتفورد 27 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة
13- مانشستر يونايتد 23 نقطة
14- وست هام يونايتد 23 نقطة
15- كريستال بالاس 21 نقطة
16- إيفرتون 17 نقطة
17- وولفرهامبتون 16 نقطة
18- إبسويتش تاون 16 نقطة
19- ليستر سيتي 14 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط.

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