البوري المبطرخ يغزو سوق السمك الحضاري ببورسعيد (صور)

يشهد سوق السمك الحضاري ببورسعيد انتشار السمك المبطرخ، ويصاحبها انتشار سمك البوري "الفوارغ"، حيث يتم شراء البطارخ من السوق، وطهيها أيضا بشتى أنواعها داخل الأفران.

موسم البوري المبطرخ ببورسعيد، فيتو

موسم البوري المبطرخ ببورسعيد، فيتو



ويعتبر "مول السمك الحضاري أو سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد هو أول سوق حضاري لبيع الأسماك في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وفي جميع محافظات مصر.

موسم البوري المبطرخ ببورسعيد، فيتو



والتقت فيتو مع بعض البائعين للتعرف منهم عن موسم البطارخ.

ومن جانبه قال أحد بائعي الأسماك ببورسعيد، إن موسم البطارخ يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى يناير الجارى وأشار البائع، إلى أن هذه الفترة من كل عام هي ذروة وجود البطارخ التي تشتهر بها بورسعيد كمحافظة ساحلية.

موسم البوري المبطرخ ببورسعيد، فيتو

الفوارغ..كلمة البورسعيدية

وأضاف بائع السمك كلمة "فوارغ" كلمة منتشرة فقط في محافظة بورسعيد وخاصة مع موسم البطارخ، حيث يتم تفريغ الأسماك من البطارخ ووضعها بأسعار مخفضة عن سعر المبطرخ منها.

موسم البوري المبطرخ ببورسعيد، فيتو

وأوضح صاحب محل لتسوية الأسماك، أنه يتم تسوية الفوارغ بأشكال كثيرة منها القلي والسنجاري والزيت والليمون وغيرها من كافة أشكال التسوية.

موسم البوري المبطرخ ببورسعيد، فيتو

أسماك ومأكولات بحرية متميزة

واستكمل بائع الأسماك “محافظة بورسعيد شهيرة بأسماك قناة السويس ومنها الدنيس الموجود ببورسعيد، والذي لا يوجد إلا في مدن القناة، بجانب السمك البربوني، والكابوريا والشيكال وغيرها من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة في الطعم المميز ببورسعيد”.

اختيار الكابوريا المبطرخة "الصب"

وعلى جانب متصل شرح لنا بائع السمك خلال لقائه مع فيتو كيفية اختيار الكابوريا المبطرخة والتي يخرج منها ما يشبه الإسفنج من الجانب دلالها أنها “كابوريا مبطرخة” والتي يطلق عليها “كابوريا صب” للدلالة على أنها مكتظة باللحم والبطاريخ.

موسم البوري المبطرخ ببورسعيد، فيتو

واختتم بائع السمك بسوق السمك الحضاري ببورسعيد حديثه مفتخرا ومعتزا بمحافظته الباسلة وقال “بورسعيد محافظة جميلة تشرف ولا توجد في محافظة على مستوى الجمهورية تلك الأسماك وغيرها المئات من الأنواع المختلفة إلا في الباسلة ”.

جدير بالذكر أن سوق السمك الحضاري ببورسعيد، وهو أول مول مخصص لبيع الأسماك بشكل حضاري في الجمهورية، حيث يكون هناك جزء مخصص لبيع الأسماك من عشرات البائعين الذين يتنافسون في الأنواع والأسعار فيما بينهم، كما يوجد في السوق أماكن أفران بلدي مخصصة لشوي الأسماك على الطرق البورسعيدية ثم تناولها في مطاعم وأماكن مخصصة للجلوس توجد أيضا داخل السوق.

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