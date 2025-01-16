الخميس 16 يناير 2025
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تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

استهداف محطة كهرباء
استهداف محطة كهرباء سد مروي، فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور هستيري خطير نحو استخدام السدود فى الحرب الدائرة في السودان، حيث استهدفت مليشيات الدعم السريع محطة الكهرباء لأكبر السدود السودانية (سد مروي). 

مليشيات الدعم السريع تستهدف أكبر سدود السودان

وأكد الدكتور عباس شراقي أن سد مروي، الذي استهدفت مليشيات الدعم السريع محطة الكهرباء به، يخزن 12 مليار متر مكعب، وقدرة على إنتاج الكهرباء 1250 ميجاوات (40% من استهلاك السودان)، ما أدى لاشتعال الحرائق في محولات كهربائية، وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة.

مليشيا الدعم السريع تقصف محطة كهرباء سد مروي، فيتو
مليشيا الدعم السريع تقصف محطة كهرباء سد مروي، فيتو

كما كشف عباس شراقي أن جسم سد مروي، الخرساني، لم يتأثر من الضربات التي وجهتها مليشيات الدعم السريع، حيث يقع سد مروي عند الشلال الرابع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية، على بعد 360 كم شمال الخرطوم.  

وقال الدكتور عباس شراقي عن استهداف محطة كهرباء سد مروي: "الدعم السريع تقذف محولات كهرباء سد مروي في تطور هستيري خطير نحو استخدام السدود في الحرب الدائرة من جانب قوات الدعم السريع".

وتابع الدكتور عباس شراقي: “أعلن الجيش السوداني الاثنين 13 يناير 2025 مواجهة عدد من المسيرات للدعم السريع استهدفت محطة الكهرباء لـأكبر السدود السودانية (سد مروي) الذى يخزن 12 مليار م3، وقدرة على إنتاج 1250 ميجاوات (40% من استهلاك السودان)”. 

 تأثير استهداف الدعم السريع لمحطة كهرباء سد مروي

وعن تأثير استهداف مليشيات الدعم السريع لمحطة كهرباء سد مروي، قال شراقي: إنه "تسبب فى اشتعال الحرائق في محولات كهربائية، وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، دون تأثير على جسم السد".

الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء سد مروي، فيتو
الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء سد مروي، فيتو

وأوضح عباس شراقي "يقع سد مِرْوِي عند الشلال الرابع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية، على بعد 360 كم شمال الخرطوم. وهو سد خرساني أكتمل بناءه فى 2009، ويبلغ اجمالي طوله 9,7 كم فيما يصل ارتفاعه إلى 67 م، وعرض 82 م، وسعته التخزينية 12,5 مليار م3 عند منسوب 290 م (فوق سطح البحر)، والقدرة على إنتاج 1250 ميجاوات كهرباء من خلال 10 توربينات سعة كل منها 125 ميجاوات، وهو بذلك أكبر السدود السودانية تخزينًا للمياه وتوليدًا للكهرباء". 

وأكد شراقي أن "سد مروى يشكل أهمية قصوى بالنسبة لمصر باعتباره أكبر وأقرب السدود السودانية من السد العالى حوالى 1000 كم، ويصل التصريف اليومى فى موسم الفيضان إلى حوالى 800 مليون م3، يتم متابعة الأحداث السودانية عن كثب من قبل الجهات المختصة، وكذلك إدارة السد العالى. حفظ الله مصر والسودان".

وكشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن "نطاق المحطة التحويلية بالقرب من سد مروي تحديدًا 25 كم شمال موقع السد، والتي تعرضت لأضرار من قبل حميدتي، وتم تسجيل نطاقين تعرضوا للضرر، الأول الساعة في الواحدة وثلاث دقائق صباح يوم 9 يناير والثاني الساعة الواحدة وستة وعشرين دقيقة صباح نفس اليوم".

الدعم السريع استهدفت سد جبل الأولياء قبل سد مروي

 وأكد هاني إبراهيم أنه "فيما يتعلق بموقف السد لا ضرر عليه من الأمر، ويتم حمايته بخلاف خزان جبل الأولياء، ولكن الحذر من امتداد تلك الأمور لمنشآت مائية ولا نعلم إلى أي مدى".

سد مروي أكبر السدود بالسودان، فيتو
سد مروي أكبر السدود بالسودان، فيتو

وعن حدوث هذه الاستهدافات في السابق، قال هاني إبراهيم: "سبق وحدث مع خزان جبل الأولياء، خصوصًا أن الضرر سوف يكون كبير في الولاية الشمالية على السودانيين".

وأكد هاني إبراهيم أننا "وسوف نكون مطالبين بالتعامل مع تلك الظروف الغير اعتيادية في منظومة النهر، بسبب ما يفعله حميدتي بأن نتعامل بحذر مسبق للتعامل مع تلك الحالات الطارئة، تحت أي ظرف سواء بتوفير سعة معينة بالسد العالي للتعامل مع تلك الظروف أو تشغيل المفيض...".

وعن موقف سد مروي حاليًّا، قال هاني إبراهيم "يتم تشغيله بقدرات أعلى من الفترة الماضية، لكن هل سوف تستمر تلك القدرات لتخفيض مخزونه نوعيًا لا أحد يعلم، خصوصًا أن منسوب اليوم يعد أعلى من يوم 9 يناير الماضي، لاحظ أن خزان جبل الأولياء في الأسبوعين الماضيين بدأ تمرير كميات أعلى، بسبب أزمة الخزان الذي امتدت إليه الاشتباكات وخارج عن سيطرة الحكومة السودانية منذ أكثر من عام".

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