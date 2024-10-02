الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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بعد مخاوف من وقوع كارثة مائية في السودان، مستشار باليونسيف يبشر المصريين بشأن السد العالي

بشرى للمصريين بشأن
بشرى للمصريين بشأن السد العالي، فيتو

كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف لتحليل البيانات، حقيقة المخاوف المنتشرة من انهيار سد جبل الأولياء وسد مروي في السودان، وتأثير على السد العالي في مصر، بعد وصول 7 مليارات متر مكعب للسد العالي، وتجاوز منسوب المياه 180.5 متر مكعب، خلال 5 أيام فقط.

مخاوف انهيار سدود السودان وتأثيره على السد العالي

وأكد الدكتور رشاد حامد أن السد العالي آمن تمامًا، مشيرًا إلى أن بوابات الطوارئ أسفل السد العالي يمكنها تصريف 2 مليار متر مكعب يوميًا لمنخفض الصحراء الشرقية، ومفيض أعلى السد يمكنه تصريف مليار متر ويعمل تلقائًيا عند وصول المياه إلى 183 مترا. 

 

خزان جبل الاولياء في السودان، فيتو


وعن انتشار مخاوف انهيار سد جبل الأولياء ومروى وتأثير ذلك على السد العالي، قال الدكتور رشاد حامد: "السد العالى أمن تمامًا.. تنتشر مخاوف من انهيار سد جبل الاولياء، وسد مروي، ووصول 7 مليار متر مكعب مياه للسد العالي الذي تجاوز منسوبه 180.5 متر، وذلك خلال 5 ايام فقط."

السد العالي مؤمن تمامًا

وكشف الدكتور رشاد حامد عن تأمين السد العالي، فقال: "السد العالي مؤمن تماما بالاتي:

 1- بوابات طوارئ اسفل السد تستطيع صرف 2 مليار متر مكعب يوميا الي منخفض في الصحراء الشرقية، ولانها اسفل السد فيمكنها تفريغ بحيرة ناصر تماما لو كانت هناك ضرورة.

سد مروى بالسودان، فيتو


2- مفيض اعلى السد، ويستطيع تصريف 1 مليار مترمكعب يوميا، ويعمل تلقائيا عند منسوب 183 متر.
3- مفيض توشكي ويصرف حوالي ربع مليار يوميا.
4- وتصريف التوربينات حوالي ثلث مليار."

ماذا يحدث للسد العالي في حالة انهيار سدود بالسودان؟

وفي حالة حدوث انهيار في سدي جبل الأولياء ومروى في السودان، قال مستشار اليونسيف رشاد حامد: "أذن، في حالة حدوث انهيار يتسبب في وصول 7 مليار خلال 5 أيام، يمكن تفريغ الحيز الكافي لاستيعاب هذه الكمية خلال هذه المدة باستخدام التوربينات، ومفيض توشكي، وفي حالة الضرورة نستخدم بوابات الطواري، ولا اظننا سوف نستخدم المفيض العلوى."

السد العالي وبحيرة ناصر، فيتو

وأشار رشاد حامد إلى أن "خزان جبل الاولياء الذي كان مملوكا لمصر واهدته للسودان بعد بناء السد العالي."

وعن فتح وزارة الري لمفيض توشكى، بعد وصول المياه منسوب بحيرة ناصر إلى 180.5 متر، قال الدكتور رشاد حامد: " وزارة الري تشغل السد العالى بناء على رصد الايرادات المائية التي تأتي من الهضبة الاثيوبية والهضبة الاستوائية، ولأن رحلة المياه حتي تصل لبحيرة ناصر يتراوح بين 3 أسابيع وشهر، لذلك وزارة الري تعرف الكميات التي سوف تصل وتعرف موعد وصولها."

طريقة إدارة السد العالي عند ارتفاع منسوب المياه

وأضاف مستشار اليونسيف "أيضا مصر تشارك في إدارة كل المنشأت المائية في السودان، ولذلك تعرف متي تفتح البوابات ومتى تغلق وحجم المخزون وحجم المنصرف وزمن وصوله لبحيرة ناصر؛ ومصر ترصد السحب فوق المحيط الهندي، وتقدر مبكرا حجم الامطار على منابع النيل."

طريقة إدارة السد العالي، فيتو


وقال رشاد حامد: "كل هذه المعطيات تستخدم في ادارة السد، ولا توجد أي مفاجآت أبدًا، ولا يوجد هدر أبدًا للمياه."
وأضاف رشاد حامد "ولنفرض جدلًا أن إثيوبيا أطلقت من مفيض سدها مليار متر دفعة واحدة، فسوف يكون لدينا زمن 3 أسابيع قبل استقبالهم، ولو لا قدر الله حدث انهيار لسد جبل الأولياء، أو مروي ووصلت تدفقات 7 مليار إلي البحيرة فسوف يكون لدينا 7 أيام."

وأوضح أن "السد العالي يدار بالمعلومات الدقيقة وليس بالتخمين، والسد العالي لديه وسائل حماية: 1- مفيض توشكي.
2- بوابات الطواري (تجرب مرة كل عام في يوم 31 يوليو)
3- المفيض العلوي (لم يستخدم ابدا منذ بدء عمل السد)
وقال رشاد حامد "أخيرًا: سد مروي مفتوح في محاولة لتخفيف أثر الفيضان، وليس لأن السودان لا يريد الاحتفاظ بحصته، وفي كل الاعوام لا يغلق مروي أبوابه إلا حينما بنحسر الفيضان"
 

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