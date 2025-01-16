الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يحسم صفقة مميزة من الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني نجح في تأمين أولى صفقاته الصيفية، بضم أحد أبرز المواهب المتواجدة في الدوري الألماني هذا الموسم. 

ووفقا لشبكة "سكاي ألمانيا"، سينتقل توم بيشوف لاعب هوفنهايم في صفقة انتقال حر لبايرن ميونخ الصيف المقبل، بعدما قرر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عدم تجديد عقده مع فريقه الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وسبق أن أشارت "سكاي" منذ أيام إلى أن بايرن قدم للاعب عقدًا طويل الأمد وأنه يفضل الانتقال للبافاري.


ورغم عروض آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج، إلا أن البايرن ظفر بخدماته بفضل المحادثات الحاسمة بين اللاعب وكل من فنسنت كومباني، مدرب البايرن، وماكس إيبرل المدير الرياضي.

وأضافت "سكاي" أن خطط بايرن لا تهدف إلى إعارة بيشوف مباشرة الصيف المقبل، بل سيحصل على فرصة كبيرة مع المدرب كومباني.

ومن المنتظر أن يجري بيشوف الكشف الطبي رفقة البايرن الأسبوع المقبل، علمًا بأن اللاعب شارك أمس في الخسارة أمام البايرن في أليانز أرينا بخماسية نظيفة في البوندسليجا.

بايرن ميونخ يفوز علي هوفنهايم

وفاز بايرن ميونخ على هوفنهايم، بخمسة أهداف  دون رد، على ملعب أليانز آرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني.

 

افتتح ليروى ساني التسجيل لصالح بايرن ميونخ  في الدقيقة السادسة بعد تسديدة صاروخية متقنة وأضاف جيريرو الهدف الثاني لصالح البايرن في الدقيقة 12 ثم تمكن الإنجليزي هاري كين من تسجيل هدف بايرن ميونخ الثالث، عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني عاد ليروي ساني ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 48، ثم أحرز سيرجي جنابري الهدف الخامس في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

 

وبهذه النتيجة يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ بايرن ميونخ الالماني الدوري الألماني لاعب هوفنهايم توم بيشوف آينتراخت فرانكفورت

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي

عمر مرموش يحرز الهدف الثاني لإينتراخت في مرمى فرايبورج بالدوري الألماني (فيديو)

بايرن ميونخ يخطف فوزا صعبا من مونشنجلادباخ بنتيجة 0/1 في الدوري الألماني

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

حقيقة تسريب امتحان الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

الزمالك يتسبب في تعديل تشغيل الخط الثالث للمترو

أخبار مصر: ارتفاع سعر الجبن بالأسواق، قصة خناقة الشحات وياسر إبراهيم، تحذير من غرق السودان، سر مكالمة هاتفية سرعت اتفاق غزة

باسم ياخور في أول ظهور بعد سقوط الأسد: لن أعود لسوريا وما يحصل حاليا بشع وفوضوي

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 16 يناير 2025

كل ما تريد معرفته عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل وشروط التنفيذ

قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

منوعات

المزيد

ترامب يدرس تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره بين 60 و90 يوما

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

احتفالات أهالي خان يونس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في 10 نقاط.. بنود الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق بين حماس وإسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية