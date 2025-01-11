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رياضة

تشكيل مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ في الدوري الألماني

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

أعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب بروسيا بارك، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وهذه هي أول مباراة للفريقين عقب نهاية العطلة الشتوية.

وأنهى بايرن العام الماضي 2024 بفوز كبير على حساب لايبزيج بنتيجة (5-1)، كما فاز جلادباخ على هوفنهايم (2-1).

تشكيل بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ 

مانويل نوير- لايمر- إريك داير- كيم- ألفونسو ديفيز- جوشوا كيميتش- ليون جوريتسكا- أوليسيه- توماس مولر- ليروي ساني- هاري كين.

تشكيل مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخ 

كما أعلن، جيراردو سيواني، مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ، التشكيل التالي:

نيكولاس- إيتاكورا- فيجل- كليندينست- بليا- ساندر- هاك- أولريش- ريتز- سكالي- إلفيدي.

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كومباني بايرن ميونخ بوروسيا مونشنجلادباخ الدوري الألماني مونشنجلادباخ

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