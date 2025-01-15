الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

فاز بايرن ميونخ عبى هوفنهايم، بخمسة أهداف  دون رد، على ملعب أليانز آرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني.

 

 مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم

افتتح ليروى ساني التسجيل لصالح بايرن ميونخ  في الدقيقة السادسة بعد تسديدة صاروخية متقنة وأضاف جيريرو الهدف الثاني لصالح البايرن في الدقيقة 12 ثم تمكن الإنجليزي هاري كين من تسجيل هدف بايرن ميونخ الثالث، عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني عاد ليروي ساني ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 48، ثم أحرز سيرجي جنابري الهدف الخامس في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

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