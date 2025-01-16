الخميس 16 يناير 2025
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أخبار مصر

قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 248 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 7 أكتوبر 2024. 

ونشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

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