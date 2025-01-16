لاعب الزمالك يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر ناصر منسي لاعب الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة الثامنة من البطولة.

وتختتم الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري اليوم الخميس بمواجهتي الزمالك ضد حرس الحدود، والمصري البورسعيدي ضد فاركو.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

على فوزي إنبي 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

فيستون كالالا مايلي بيراميدز 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 3 أهداف

حسام حسن سموحة 3 أهداف

إمام عاشور الأهلي 3 أهداف

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة المقرر لها اليوم الخميس بمواجهتي الزمالك ضد حرس الحدود، والمصري ضد فاركو.

وحقق الأهلي الفوز على الجونة 2-0، وفاز بيراميدز على غزل المحلة 3-0 أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الأهلي 18 نقطة

2- بيراميدز 17 نقطة

3- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة

4- الزمالك 14 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- المصري البورسعيدي 12 نقطة

7- البنك الأهلي 11 نقطة

8- بتروجيت 10 نقاط

9- فاركو 10 نقاط

10- الإسماعيلي 9 نقاط

11- الاتحاد السكندري 9 نقاط

12- سموحة 8 نقاط

13- طلائع الجيش 8 نقاط

14- غزل المحلة 8 نقاط

15- إنبي 7 نقاط

16- حرس الحدود 6 نقاط

17- الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقًا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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