الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه الشوارع والميادين بسبب الشبورة

حالة الطرق اليوم:
حالة الطرق اليوم: أحجام مرورية متحركة وانتشار خدمات بالطرق ا

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الخميس، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام وتنظيم حركة السيارات تزامنا مع الشبورة المائية على بعض الطرق الصحراوية.

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حالة الطرق اليوم 16 يناير 2025

أهابت وزارة الداخلية،  بالمواطنين اتباع تعليمات رجال المرور واتخاذ إجراءات القيادة الآمنة في التعامل مع الشبورة المائية والأمطار حرصًا على سلامتهم.


تحذير عاجل من وزارة الداخلية لقائدي السيارات


جاء ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من المتغيرات وحالة الطقس

 ورصدت المتابعة الميدانية أحجام  مروريًّا متوسطة بكوبري القبة ونفق العروبة، محور 26 يوليو، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعى الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والبحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

حالة الطرق اليوم: أحجام مرورية متحركة وانتشار خدمات بالطرق الصحراوية بسبب الشبورة 

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق. 

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