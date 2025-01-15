الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

القبض على شخصين بحوزتهما عملات أجنبية وسبائك ذهب في أسيوط

القبض على شخصين،
القبض على شخصين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 24 بطاقة بنكية – سبائك ومشغولات ذهبية وفضية – 36 هاتفًا محمولًا – 3 محافظ مالية إلكترونية - جهاز لاب توب – 20 شريحة هاتف محمول)؛  لقيامهما بإنشاء حسابات للعمل كوكلاء بأحد تطبيقات المراهنات مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهما في عمليات سحب وإيداع الأموال واستقطاب المواطنين لإنشاء حسابات أخرى بذات التطبيق نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك.

القبض على شخصين للعمل وكلاء  تطبيق مراهنات  بحوزتهما عملات أجنبية وسباك ذهب في أسيوط 

ونجح المتهمين في  تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة جراء النصب والإحتيال بلغت 4 ملايين جنيه.

ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ضبط عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية وبيضاء فى المرج

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

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النصب والاحتيال النيابة العامة دائرة مركز شرطة منفلوط تطبيقات المراهنات عملات محلية وأجنبية مركز شرطة منفلوط منفلوط بأسيوط

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