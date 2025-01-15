القبض على شخصين بحوزتهما عملات أجنبية وسبائك ذهب في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 24 بطاقة بنكية – سبائك ومشغولات ذهبية وفضية – 36 هاتفًا محمولًا – 3 محافظ مالية إلكترونية - جهاز لاب توب – 20 شريحة هاتف محمول)؛ لقيامهما بإنشاء حسابات للعمل كوكلاء بأحد تطبيقات المراهنات مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهما في عمليات سحب وإيداع الأموال واستقطاب المواطنين لإنشاء حسابات أخرى بذات التطبيق نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك.

القبض على شخصين للعمل وكلاء تطبيق مراهنات بحوزتهما عملات أجنبية وسباك ذهب في أسيوط

ونجح المتهمين في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة جراء النصب والإحتيال بلغت 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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