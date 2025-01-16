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رياضة

حكام مباريات اليوم بالدوري المصري وكأس مصر، القلاوي للزمالك وحرس الحدود

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز  وكأس مصر دور ١٦.

 

مباراة الزمالك أمام حرس الحدود 

يديرها حمادة القلاوي حكما للساحة ويعاونه كلًّا من محمد مجدي سليمان مساعد أول ومصطفي عطية مساعد ثاني ومحمد يوسف حكما رابعًا  وعمرو الشناوي  حكم فيديو  وهاني خيري حكم فيديو مساعد  .

مباراة المصري أمام فاركو 

يديرها محمد الصباحي حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد نوفل مساعد أول وإيهاب فخري مساعد ثاني  ومحمود منصور حكما رابعا  وخالد الغندور حكم فيديو  ومحمد عبدالحافظ حكم فيديو مساعد  .

 مباريات كأس مصر دور ال١٦ 

مباراة انبي أمام الإسماعيلي

يديرها محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كلمن شريف عبدالله  مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني  ومحمود رشدي حكمًا رابعًا وعلاء صبري حكم فيديو وعمر فتحي حكم فيديو مساعد ومحمد عباس قنصوه مراقبًا للحكام .

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