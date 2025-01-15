الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة الصحة تعلن تشغيل مستشفى العدوة المركزي بالمنيا بعد التطوير

مستشفى العدوة
مستشفى العدوة
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل مستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي بلغت تكلفتها الإنشائية 770 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يحقق رؤية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تحسين المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية


قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تواصل العمل على تحسين المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، موضحًا أن المستشفى، يعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 135 سريرًا، ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية التي تلبي احتياجات المرضى، وتضم 25 ماكينة غسيل كلوي مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي، و26 حضانة حديثة لرعاية الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 28 سريرًا للرعاية المركزة للكبار و7 أسرة أخرى مخصصة للأطفال، ما يضمن توفير الرعاية اللازمة في الحالات الحرجة، كما يشتمل المستشفى على 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء العمليات الجراحية الكبرى والدقيقة.

 

 

المستشفى يوفر أيضًا وحدات للمناظير الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي


من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إلى أن المستشفى يضم عددًا من الأقسام الطبية المتخصصة، منها أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، الجراحة العامة، جراحة العظام، وجراحات المخ والأعصاب، كما تشمل الأقسام،جراحات الأوعية الدموية، القلب والصدر، الأطفال، والتجميل، بالإضافة إلى قسم النساء والتوليد، لافتًا أن المستشفى يوفر أيضًا وحدات للمناظير الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي، بجانب قسم للأشعة التشخيصية مجهز بأحدث تقنيات التصوير الطبي.

الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروسات التنفسية

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي

وأكد أن تشغيل مستشفى العدوة المركزي يُعد خطوة نوعية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة المنيا، ويهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المرضى، وفقًا لأعلى معايير الجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطفال المبتسرين الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الصحة بمحافظة المنيا الفشل الكلوى بمحافظة المنيا رؤية مصر 2030 لوزارة الصحة والسكان مناظير الجهاز الهضمى مستشفي العدوة المركزي وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

منها قلة النوم والعصبية، أهم أعراض اكتئاب الشتاء

وزير الصحة يبحث خطط تطوير مستعمرات الجزام

وزير الصحة: إزالة معوقات تسجيل الأطباء بالدراسات العليا

خصم شهر من الراتب للمقصرين، جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى الوراق المركزي وعيادات التأمين الصحي
ads

الأكثر قراءة

أخطر من الأمطار، الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من هذه الظاهرة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين ببطولة العالم للرجال 2025 لـ كرة اليد

أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

ترامب يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة: تمت الصفقة

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

هل تتأثر أسعار الذهب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟، خبير يجيب

أزمة مفتعلة في خريطة "القرآن الكريم"..والنقابة تدعو "المسلماني" إلى التراجع..والأخير: لسنا في خدمة القراء..والمستمعون يلوحون بالمقاطعة

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

منوعات

المزيد

إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا موديل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقبل صيام رمضان من تارك الصلاة والزكاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى حسوما، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة الحاقة

النبي طلب قتلهم، علي جمعة يوضح سلوكيات الخوارج ويكشف سر نعي رسول الله لهم

المزيد
الجريدة الرسمية