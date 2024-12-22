كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

حالة من الذعر انتابت السودانيين لغرق بعض المناطق، بسبب غلق خزان جبل الأولياء، وهو سد حجري على نهر النيل الأبيض جنوب الخرطوم، الأمر الذي أدى لزيادة منسوب الخزان، وانتشار الفيضانات في جنوب الخزان.

كارثة في النيل الأبيض بالسودان والسر في جبل الأولياء

ووصف العديد من النشطاء السودانيين الأمر بـ "الكارثي"، وذلك بسبب غرق جزيرة أبا جنوب سد جبل الأولياء، بسبب إغلاق خزان جبل الأولياء، متسببًا في حالة من الذعر بين السكان، الذين نزحوا بعيدا عن الخزان خوفًا من تفاقم الأمر.

فيضانات السودان جبل الاولياء، فيتو

وكشف الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن أزمة غلق خزان جبل الأولياء في السودان، فقال: "ارتفاع منسوب خزان جبل الأولياء بالسودان، وتضرر عدد كبير من القرى السودانية جنوب الخزان الذي يسيطر عليه مليشيا الدعم السريع".

وقال هاني إبراهيم: “تظهر المقارنة تراجع حجم التدفق من خزان جبل الأولياء بتاريخ 18 ديسمبر عما كان عليه يوم 2 ديسمبر، مع ارتفاع في سعة الخزان، وتظهر مقارنة أخرى غرق قطاعات كبيرة من إحدى الجزر النيلية، التي تقع جنوب الخزان بحوالي 30 كم”.

نزوح أهالي السودان من المناطق الغارقة، فيتو

تعرض خزان جبل الأولياء للمخاطر

وأوضح الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن “خزان جبل الأولياء على النيل الأبيض ويسع لحوالي 3.5 مليار متر مكعب، وشبه اكتمل تمامًا مع استمرار تشغيله، وقدوم كميات إليه من النيل الأبيض بجنوب السودان، ولكنه يواجه مخاطر تتعلق بالتخبط في عملية التشغيل، بالإضافة إلى الاشتباكات الدائرة في محيط الخزان، خاصة وأن القنطرة الخاصة بالهويس تعرضت لأضرار عديدة خلال الفترة الماضية، وهو أمر يستدعي إبعاد المنشآت المائية عن ما يحدث بالسودان”.

غلق خزان جبل الأولياء، فيتو

وأشار هاني إبراهيم إلى أن "تدفقات خزان جبل الأولياء ترفع مناسيب الخرطوم وتصب في النهاية في خزان مروي على النيل الرئيسي. خزان الروصيرص يسع لحوالي 7.4 مليار متر مكعب، وشبه اكتمل أيضًا".

كارثة جبل الأولياء تصيب سكان النيل الأبيض بالذعر

وعبر البلوجر السوداني محمد جبريل عن مخاوفه فقال: "إغلاق بوابات خزان جبل الأولياء من قبل مليشيات الدعم السريع لإستخدام البوابات كقاعدة للجسر للعبور... يعتبر هذا جريمة كبرى في حق الإنسانية… أدي ذلك لغرق قرى جنوب الخزان ونزوح للمواطنين.. وسوف يتسبب في إنهيار قرى النيل الأبيض التي تقع على ضفاف النيل... نسأل الله أن يحفظ أهلنا في النيل الأبيض".

أما البلوجر محمد الدرديري فرد قائلًا: "بسبب قفل بوابات خزان جبل الأولياء بواسطة قوات الدعم السريع، لاستخدامهم البوابات كقاعدة لجسر العبور، القرى جنوب الخزان تتعرض للغرق حاليًا.. الصور من الجزيرة أبا.. كارثة والله ممكن تفتك بالخزان والدعامة نفسهم كمان.. أسفل الجسر.. والكارثة هذه تضر بجنوب الخزان حاليًا ولو لا سمح الله حصل فشل في الخزان، فالمناطق شمال الخزان ستغرق أيضًا".

فيضانات جبل الأولياء، فيتو



وعلق البلوجر السوداني طلال الشيخ فقال: "غلق البوابات أسفل الجسر، بالتالي إغلاق البوابات عمل متعمد لإغراق قرى النيل الأبيض.. هذه كارثة حقيقية تفتك بكل قرى النيل الأبيض ومعهم كوستي وربك ومع مرور الوقت في ظل الإغلاق ستتأثر الرنك وما بعدها".

وعبر البلوجر السوداني عماد عبد العزيز عن مخاوفه فقال: "النيل الأبيض يفيض بمناطق الجزيرة أبا وشبشة وكوستي وينذر بحدوث كارثة.. ويعزي هذا إلى توقف خزان جبل الأولياء عن العمل.. اللهم نسألك اللطف والتخفيف".

فيضانات سد جبل الأولياء، فيتو

ارتفاع منسوب مياه النيل يهدد بكارثة

جدير بالذكر أن عددا من التقارير الإعلامية السودانية أكدت أن المدن والقرى الواقعة علي الشريط النيلي للنيل الأبيض مهددة جميعهًا بالغرق، خاصة المنخفضة منها. بسبب غلق خزان جبل الأولياء.

كما تعرضت مدينة الجزيرة أبا لفيضانات قوية وجارفة في العديد من المناطق والأحياء والأراضي الزراعية، بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل، ما أدى إلى حدوث كسور كبيرة في مناطق الهشاشة على ضفتي النيل الغربي والجاسر، ما أدى لخروج العديد من سكان هذه المناطق والمبادرات للقيام بأعمال السدود والردم، وشاركهم العمل مجموعات الشباب من الأحياء وروابط شباب دار السلام، ومبادرة أنا متطوع، أنا إنسان، الجزيرة أبا، ومنظمة قبا، ومبادرة إنسانيون، ولكن الفيضان أكبر من أن يستطيع السكان من احتوائها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السودانية.

تضرر الأهالي في السودان من فيضانات جبل الأولياء، فيتو

كما غمرت المياه الكثير من الأراضي الزراعية والأحياء الطرفية، وبعض المدارس التي تأوي الوافدين، ما أدى لنزوحهم إلى المناطق الآمنة، وقد اشتكى النازحون السودانيون في مدرسة أبا الثانوية القديمة، من انتشار الثعابين والعقارب والديدان وطفح دورات المياه بسبب المياه الغزيرة.

وأكدت تقارير إعلامية سودانية توسع رقعة الفيضان لتشمل أحياء الطيارات شرق والزغاوة والإنقاذ الغربي وأرض الشفاء ودار السلام وحلة نصر واركويت وأبو امكوم وطيبة، كما أكد شاهد عيان أن حي الغار تعرض للغرق، وظهرت بعض التماسيح على السطح.

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